Bankje onthuld voor Ximena Knol in Veghel: een plek om vooral te luisteren

In Veghel is maandagmiddag een bankje onthuld ter nagedachtenis aan Ximena Knol. In 2018 maakte het toen 19-jarige meisje een einde aan haar leven met een zelfdodingspoeder, eenvoudig besteld via internet. Haar ouders pleitten sindsdien hartstochtelijk voor meer aandacht voor jongeren met psychische problemen. Onderdeel van die missie is het bankje, vergezeld van de boodschap: "Neem de tijd om naar elkaar te luisteren."

Ze krabbelen langzaam weer op. De dood van hun dochter op 22 februari 2018 heeft een diep gat geslagen in hun hart, maar heeft hen ook strijdbaar gemaakt om anderen dit leed te besparen. "Ximena is onnodig gestorven, maar laat het niet nutteloos zijn", zegt haar vader.

Met de stichting 'Ximena's Vlinder' geven Randy en Caroline hun dochter nog een stem. En een nalatenschap. "De wachtlijsten in de psychische zorg zijn zo enorm lang, er zijn heel veel mensen zoals Ximena die, als ze eerder zouden zijn geholpen, deze stap nooit zouden zetten. Laat staan op deze manier", zegt haar moeder.

"Waarom hebben wij twee oren en één mond? Luisteren is belangrijker dan praten."

De dood van hun dochter kreeg, mede door hun niet aflatende strijd, de afgelopen jaren veel aandacht. Ximena kon heel gemakkelijk aan het zelfdodingspoeder komen. Het middel was uitgebreid in het nieuws geweest en daardoor ook makkelijk te vinden. Randy en Caroline kregen het na de dood van hun dochter voor elkaar om de verkoop van het middel aan particulieren aan banden te leggen. Al is het nog steeds 'op de markt'.

Gedachten hebben aan zelfdoding, zit nog steeds in de taboesfeer. De stichting wil helpen om meer open te kunnen praten over dat soort gedachten en het vinden van goede hulp. Daarom krijgt Veghel nu een speciaal bankje, ter nagedachtenis aan Ximena. Het bankje moet een plek bieden om naar elkaar te luisteren.

"Praten is altijd goed, luisteren nog beter."

Op het bankje staat de tekst: "Waarom hebben wij twee oren en één mond? Luisteren is belangrijker dan praten. " Volgens vader Randy is dat precies waar het om gaat. "Luisteren naar elkaar, verbinding zoeken." Hij hoopt dat jongeren met suïcidale neigingen er bij gebaat zijn dat mensen naar hen luisteren. Het bankje moet de eerste worden van 'heel veel meer' bankjes, hopen de ouders van Ximena. "Praten is altijd goed, luisteren nog beter."

Ximena woonde sinds 2016 onder begeleiding, tegenover de plek waar nu het bankje komt, onder verantwoordelijkheid van de Oosterpoort. Bij deze stichting in Oss werd ze behandeld vanwege Post Traumatische Stress Stoornis. Deze PTSS was een gevolg van langdurig seksueel misbruik.

Haar ouders zijn ervan overtuigd dat het ultieme besluit van hun dochter te wijten is aan een opeenstapeling van fouten door behandelaars en begeleiders van de GGZ Oost-Brabant. Daarom voeren ze naast hun strijd voor meer aandacht voor jongeren met psychische problemen, ook nog een juridische strijd. Ze hebben zij een rechtszaak aangespannen tegen de behandelend psycholoog van Ximena. Daarin worden zij bijgestaan door advocaat Sébas Diekstra.

