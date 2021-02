Ouders van Ximena, die zelfmoordpoeder nam, blijven hopen op vervolging psychologe

De ouders van Ximena uit Uden. (archieffoto) vergroot

De ouders van Ximena Knol uit Uden, die een einde aan haar leven maakte door een dodelijk poeder te nemen, hebben goede hoop op vervolging van een psychologe. Randy en Caroline zijn hiervoor dinsdag een procedure begonnen bij het gerechtshof in Den Bosch. Die is nodig, omdat een eerdere poging om haar aan te klagen strandde bij het Openbaar Ministerie (OM).

De ouders zijn ervan overtuigd dat het ultieme besluit van hun dochter te wijten is aan een opeenstapeling van fouten door behandelaars en begeleiders van de GGZ Oost-Brabant.

Ximena woonde sinds 2016 onder begeleiding, onder verantwoordelijkheid van de Oosterpoort. Bij deze stichting in Oss werd ze behandeld vanwege Post Traumatische Stress Stoornis. Deze PTSS was een gevolg van langdurig seksueel misbruik.

'Euthanasie aangeboden'

De Udense was 19 toen ze in februari 2018 haar leven beëindigde met een middel dat ze op internet had gekocht. Haar ouders deden later dat jaar aangifte tegen de psychologe bij wie ze jaren in behandeling was. Ze verwijten haar dood door schuld. Volgens Ximena's ouders liet ze na om de behandeling van hun dochter te intensiveren, terwijl de Udense had aangegeven suïcidaal te zijn. Ook werden de ouders niet ingelicht over haar verslechterende toestand. Evenmin zou hen zijn verteld dat Ximena herhaaldelijk euthanasie is aangeboden, terwijl ze dat steeds weigerde.

Bijgestaan door hun advocaat Sébas Diekstra proberen Randy en Caroline alsnog vervolging af te dwingen. Het OM zag hiervoor eerder geen mogelijkheid. Het is niet bekend wanneer het gerechtshof uitspraak doet in deze zogeheten artikel 12-zaak, die achter gesloten deuren wordt afgehandeld. Ximena's ouders hebben er grote verwachtingen van. "Het hof heeft ons empathisch benaderd en we kregen alle tijd om ons verhaal te doen", zo zeggen ze.

Uit hun eigen onderzoek zou blijken dat ook het OM en de politie steken hebben laten vallen. Ze zouden onder meer slechts een summier dossier hebben opgesteld. Ximena’s vader Randy: “Het is op zijn zachtst gezegd onmenselijk om ouders die hun dochter hebben verloren te belasten met het zelf moeten doen van onderzoek naar de oorzaken die hebben geleid tot de drastische stap van Ximena.”

Stichting Ximena's Vlinder

Hij en zijn vrouw zijn ook op een andere manier bezig om zelfdoding onder de aandacht te brengen. Hiervoor hebben ze de stichting Ximena’s Vlinder opgericht, waarmee ze onder meer jongeren op scholen wil gaan opzoeken. Verder is een meldpunt geopend, dat vooral door ouders wordt gebruikt om zich te beklagen over (jeugd)hulpverlening, zo zegt Randy Knol. In het team zitten onder anderen iemand die gespecialiseerd is jeugdwetten, een juriste en een beleidsdeskundige. Ze worden bijgestaan door wetenschapper René Diekstra.

Na de dood van Ximena Knol bracht Omroep Brabant in beeld hoe gemakkelijk het was om aan het poeder te komen, door dat undercover aan te schaffen.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of telefonisch 0800-0113.

