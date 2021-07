Lichaam gevonden tijdens zoektocht naar vermiste zwemmer bij Oeffelt

Foto: Marco van den Broek / SQ Vision. De zoektocht op de Maas (foto: Marco van den Broek / SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Marco van den Broek / SQ Vision.

Tijdens de zoektocht naar de vermiste zwemmer in de Maas is maandag een lichaam gevonden. Of het om de vermiste zwemmer (35) uit Duitsland gaat, is nog niet duidelijk. Dit laat de politie weten. De man uit Duitsland wordt sinds vrijdag vermist nadat hij bij Oeffelt een duik nam in de Maas.

Er werd maandag voor de derde dag op rij in de Maas naar de zwemmer gezocht. Het lichaam werd gevonden bij Milsbeek in Limburg, zo'n vijf kilometer stroomafwaarts bij Oeffelt vandaan. Volgens een woordvoerder van de politie is op dit moment nog niet duidelijk of het gevonden lichaam van een man of een vrouw is. Dat zegt ze tegen 1Limburg.

De vermiste man uit Duitsland besloot vrijdagavond bij Oeffelt nog een duik in de Maas te nemen. Sindsdien is hij spoorloos. Volgens familieleden rijdt hij wel vaker met zijn gezin naar deze plek. Zijn gezin was er dit keer niet bij. Bij de zoektocht zette de politie onder meer een helikopter, honden, sonarboten en dregapparatuur in.

