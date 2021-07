Zoektocht naar vermiste zwemmer (35) bij Oeffelt gaat derde dag in

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

Voor de derde dag op rij wordt er in de Maas bij Oeffelt gezocht naar een 35-jarige man uit Duitsland. De man was naar deze plek aan de Maas gekomen om te vissen en te zwemmen. Vrijdagavond besloot hij nog een duik in de Maas te nemen. Sindsdien is hij spoorloos.

De man heeft een gezin met drie jonge kinderen. Volgens familieleden rijdt hij wel vaker met zijn gezin naar deze plek. Zijn gezin was er dit keer niet bij.

Speurhonden

De politie begon zaterdag een zoektocht naar hem. Om tien uur 's avonds stopte ze, om zondagochtend opnieuw te beginnen. Twee speurhonden wisselden elkaar af in een bootje bij het zoeken. Bij de zoektocht wordt ook sonarapparatuur ingezet.

Zoektocht naar vermiste zwemmer gaat derde dag in (Foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

(Foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.