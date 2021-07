Relschopper (20) die fiets naar ME gooide, moet de cel in

De Jumbo in het stationsgebouw in Eindhoven werd geplunderd door de relschoppers. vergroot

Een 20-jarige man die in januari heeft meegedaan aan de avondklokrellen in Eindhoven, moet drie maanden de cel in. Een andere relschopper die de Jumbo plunderde, krijgt een taakstraf. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag bepaald.

Rebecca Seunis Geschreven door

De man die de cel in moet, krijgt ook nog een proeftijd van twee jaar. De twintiger is veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Hij gooide onder andere met stenen en bekogelde de mobiele eenheid (ME) met een fiets.

Shampooflessen

Een andere relschopper van twintig jaar oud komt er zonder celstraf vanaf. Hij moet 240 uur taakstraf uitvoeren. Wel krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jaar. Hij komt ook onder toezicht te staan van de reclassering en krijgt persoonlijke begeleiding.

Hij is maandag veroordeeld voor het plunderen van de Jumbo en vuurwerk naar de ME gooien. Uit de Jumbo in het stationsgebouw stal hij verschillende flessen shampoo.

LEES OOK: Zeker 670.000 euro schade door avondklokrellen in Eindhoven

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.