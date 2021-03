Zeker 670.000 euro schade door avondklokrellen in Eindhoven

Avondklokrellers hebben op 24 januari in Eindhoven voor zeker 670.000 euro aan schade aangericht. Dat blijkt uit de schadeclaims die gedupeerden van de rellen hebben ingediend bij de rechtbank. Ze hopen dat de schade verhaald kan worden op de daders.

In het bedrag is de inzet van politie en ME niet meegenomen. Eerder werd al duidelijk dat de schade aan het station in Eindhoven in de tonnen loopt.