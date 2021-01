Kapotte ruiten na rellen: Eindhoven meldt meeste schade bij glasverzekeraar

Topdrukte bij glasverzekeraar Midglas in Breda na de avondklokrellen van de afgelopen dagen. Eindhoven spant de kroon wat kapotte ruiten betreft, gevolgd door Den Bosch. Dat vertelt directeur van de verzekeraar Jurgen Quaars donderdagochtend. De Blob op het 18 Septemberplein in Eindhoven raakte zondag bijvoorbeeld zwaar beschadigd door stenengooiers.

Deze glazen iglo, zoals Quaars de Blob noemt, is bij Midglas verzekerd. “In dit geval heb je het niet over standaardbeglazing. Dus dan heb je het meteen over een forse schade”, geeft hij aan.

Over het aantal meldingen en het totale schadebedrag doet de glasverzekeraar geen mededelingen. Wel geeft Quaars aan eigen risico voor midden- en kleinbedrijf niet in rekening te brengen. “En bij twijfel of iets wel of niet verzekerd is, vergoeden we de schade. We doen er alles aan om ondernemers zo welwillend mogelijk te helpen”, benadrukt hij.