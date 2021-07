Drijvende drugsboot Moerdijk: vier nieuwe aanhoudingen

Het lab op een schip in de haven van Moerdijk werd ontdekt in 2019 (foto: Willem-Jan Joachems). vergroot

De politie heeft vier verdachten opgepakt in een onderzoek naar productielabs van crystal meth, onder meer op een schip in de haven van Moerdijk. Dat lab werd in 2019 ontdekt.

Het gaat om een man met de Nederlandse nationaliteit uit Den Haag, een vrouw met de Colombiaanse nationaliteit, een man uit Ecuador en een man uit Mexico. Hun leeftijden variëren van 40 tot 46 jaar. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie vermoedt dat de verdachten betrokken zijn bij meerdere productielocaties van crystal meth in Nederland.

In het onderzoek werden maandag zeven huizen en een loods doorzocht, onder meer in Amsterdam, Den Haag, Rijswijk en Wassenaar. Auto’s en grote sommen contact geld werden in beslag genomen. De verdachten zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldt de politie.

Drugsboot Arsianco de avond na de ontdekking (foto: Willem-Jan Joachems). vergroot

Eerdere veroordelingen

In 2020 werden al drie Mexicanen veroordeeld voor het maken van crystal meth op de drugsboot in Moerdijk. Ze kregen vier jaar cel. De kapitein kreeg 32 maanden gevangenisstraf.

Het lab was 'omvangrijk' en kon 'op grote schaal' drugs maken. De Mexicanen waren niet 'de grote bazen' maar ondergeschikten waren ze ook niet. ‘Het is een gevaarlijk chemisch proces’ en je moet weten wat je doet, oordeelde de rechtbank destijds.

Spectaculair

De zaak was in meerdere opzichten spectaculair. Het ging om een groot en professioneel drugslab. In het lab kon een deel van het drugsafval worden hergebruikt. Zoiets had de politie nog nooit eerder gezien in ons land.

Nadeel van die recycling is dat er een explosieve stof bij ontstaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest dat spul ophalen en opblazen op een veilige plek.

