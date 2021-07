Informateur doet Brabant belofte: nieuwe coalitie gaat niet klappen

Archieffoto: ANP vergroot

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks zal niet klappen. Die belofte heeft informateur Karla Peijs Brabant maandag gedaan. Het klonk uit haar mond bijna als het zevende gebod: gij zult niet echtbreken.

Jan de Vries Geschreven door

Als de Rijksoverheid de komende anderhalf jaar de boeren niet op de kast jaagt en er geen tractoren oprukken naar het provinciehuis in Den Bosch is het een risicoloze belofte.

Tijdens de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord werd Ankie de Hoon bevraagd op de geloofwaardigheid van CDA. Die liet een college met PvdA, D66 en GroenLinks klappen. Vervolgens ging ze samen met de VVD een verbond aan met Forum voor Democratie. Tot die partij zich ontpopte als de valkuil waar iedereen haar voor had gewaarschuwd. Toen ging ook uit die coalitie de stekker.

Ondertussen had het CDA dankzij Forum wel bereikt dat de deadline voor de boeren van tafel ging. Eigenlijk kon toen al het oude college terugkomen, maar fatsoenshalve kon Forum niet meteen bedankt worden voor bewezen diensten. Het duurde nog een jaar voordat Forum zichzelf onmogelijk maakte en de oude linkse vrienden weer in de armen werden gesloten.

"Complete bevolkingsgroepen, de cultuursector voorop, zijn over de flos gejaagd."

Door samen te gaan met Forum hebben VVD en CDA Brabant een slechte dienst bewezen. Sinds de verkiezingen in 2019 is er in het provinciehuis vooral veel gedoe geweest. Complete bevolkingsgroepen, de cultuursector voorop, zijn over de flos gejaagd.

GroenLinks, PvdA en D66 mogen nu de scherven ruimen. Ze zijn hopelijk ook wijzer geworden. Twee jaar geleden gingen ze nog te vuur en te zwaard de boerensector te lijf waardoor ze het CDA met de rug tegen de muur drukten.

Nu hebben ze elkaar gevonden omdat ze voor een gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem kiezen. Elke gedeputeerde krijgt een natuurgebied toegewezen en moet zorgen dat daar agrarische en natuurbelangen op elkaar worden afgestemd.

Tien miljoen wordt er voor uitgetrokken. Maatwerk voor de boeren en maatwerk voor de natuur. Het risico dat je nu met algemene plannen voor de hele provincie de hele boerenstand ineens tegen je in het harnas jaagt is klein.

"Ze kon niet nalaten een belerend vingertje op te steken"

De VVD schikte zich ook in meer geld voor natuur. Suzanne Otters van de VVD had haar verdediging gevonden in het feit dat ze tijdens corona had ontdekt dat Brabanders steeds vaker de natuur in trekken en daar erg van genoten. Ze kon niet nalaten een belerend vingertje op te steken: alles goed en wel maar de linkse vrinden moeten niet denken dat ze daarvoor de schatkist ongebreideld kunnen leeghalen.

Het was een opmerking voor de bühne om te tonen wie de grootste partij is. Als het de komende anderhalf jaar niet gekker wordt, dan kan Karla Peijs in 2023 zeggen: zie je wel, ik heb het toch beloofd.

