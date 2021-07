Buurt regelde eigen speeltuintje, maar nu moet het weg: 'Onrechtvaardig'

Wachten op privacy instellingen... Er wordt altijd gespeeld in het speeltuintje. (foto: Collin Beijk) De trampoline is favoriet bij de kinderen (foto: Collin Beijk) Volgende Vorige vergroot 1/3 Kinderen uitgespeeld, zelf opgezet buurtspeeltuintje moet weg van gemeente

Buurtbewoners balen er enorm van dat het speeltuintje de Hakendoverstraat in Tilburg weg moet van de gemeente. De buurt regelde het speelterrein zelf en kinderen zamelden er geld voor in, maar de gemeente vindt het te onveilig en er zijn klachten binnengekomen. Alleen hebben de kinderen in het nieuwbouwwijkje nu geen speelplek meer.

Het zit buurtbewoonster Evi Levels hoog dat het buurtspeeltuintje weg moet. Ze kreeg onlangs te horen dat de trampoline, het speelhuisje en glijbaantje na jaren niet meer op het veldje achter haar huis mogen staan. De gemeente wil als eigenaar van het terrein geen risico lopen omdat ze aansprakelijk is als er ongelukken gebeuren.

"Dat die speeltoestellen weg moeten vinden we gek."

Buurtgenoot Bram Lankreijer begrijpt dat de gemeente moeite heeft met de trampoline. "Hij heeft allerlei veiligheidsvoorzieningen en wij vinden die prima, maar dat zij daarvoor geen verantwoordelijkheid willen nemen, snap ik wel. Alleen ook de glijbaan en het speelhuisje? Daar zitten nauwelijks risico's aan. Dat zijn speeltoestellen die de gemeente ook zelf kan plaatsen, dus dat die weg moeten vinden we gek."

Het speeltuintje aan het Lourdeserf is er enkele jaren geleden door buurt zelf neergezet. Het stukje gemeentegrond was een verwaarloosd perkje. Buurtbewoners hebben er gras gezaaid en daarna speeltoestellen op gezet voor alle kinderen uit de buurt. "Er was een gebrek aan speelgelegenheid terwijl er hier veel jonge kinderen wonen. De gemeente wilde daar niet in investeren en daarom hebben we het als buurt zelf geregeld", vertelt Evi.

vergroot

Toen de eerste kleine trampoline stukging, zamelden de kinderen geld in voor een groter exemplaar en juist die moet weg. "Jammer, want hij zorgt voor veel speelplezier, maar ik kreeg ook te horen dat er naar een alternatief gekeken zou worden." Alleen dat kwam er niet, de hele speeltuin moest weg.

De gemeente Tilburg laat weten dat er van omwonenden ook klachten zijn binnengekomen over het speeltuintje. Er zou volgens de woordvoerder 'te weinig draagvlak' zijn in de buurt voor een speeltuintje op die plek.

"Het speeltuintje versterkte juist de sociale samenhang in de buurt."

"Ik zou graag met die omwonenden in gesprek gaan om tot een oplossing te komen. Het gaat ons ook niet om deze plek en het doordrijven van onze zin, als er maar iets komt", vertelt Evi. Ze vindt het belangrijk dat iedereen met plezier kan wonen. "Alleen het speeltuintje versterkte juist de sociale samenhang in de buurt." Ze hoopt dan ook dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen.

Vader Bram is er duidelijk over. "Elke klacht moet serieus genomen worden, maar als 95 procent van de wijk hartstikke blij is met het speeltuintje hier, dan moet dat minstens zo serieus genomen worden." Ook hij hoopt dat de gemeente Tilburg nog een keer wil kijken naar alternatieven in het nieuwbouwwijkje. Want veel ouders vinden de Ringbaan-Zuid of Oost oversteken geen optie.

"Serieus luisteren naar de inwoners gebeurt hier nu niet."

"Ik vind het besluit van de gemeente moeilijk te verenigen met wat de gemeente voor initiatieven neemt in de stad om kinderen aan het bewegen te krijgen. Burgerinitiatieven worden op deze manier niet aangemoedigd en er wordt ook niet serieus geluisterd naar de inwoners", besluit Evi. Dat de kinderen daar de dupe van zijn vindt ze 'onrechtvaardig'.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.