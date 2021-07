Man zwaargewond nadat hij met auto van weg raakte en tegen een paal botste

Wachten op privacy instellingen... De beschadigde auto én paal (foto: Perry Roovers/SQ Vison Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 De bestuurder van een auto raakte zwaargewond bij een ongeluk, maandagnacht, in Breda.

Een man is maandagnacht zwaargewond geraakt toen hij op de Ettensebaan in Breda met zijn auto van de weg raakte en tegen een paal reed. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Zijn wagen liep grote schade op.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur. Voor zover bekend zat de man als enige in de auto. Na de melding werden een Mobiel Medisch Team, een ambulance, brandweer en de politie ingeschakeld. De oorzaak van het ongeval is onduidelijk; de politie heeft een onderzoek ingesteld. Om die reden was de Ettensebaan een tijd afgesloten.

De wagen is door een berger afgevoerd. In de kofferbak vonden agenten overigens een vuilniszak met illegaal vuurwerk.

Hulpverleners ontfermen zich over het slachtoffer (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Politie doet onderzoek (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De grote schade aan de auto (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

