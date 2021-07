Coronanieuws: Midden- en West-Brabant naar hoogste risiconiveau

Ook deze dinsdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus, in én buiten Brabant.

Als mensen zichzelf na aankomst testen op het coronavirus, kunnen ze voorkomen dat ze nietsvermoedend naar het werk gaan of naar school gaan en daar anderen besmetten. Als de zelftest positief is, moeten mensen naar een testlocatie van de GGD gaan. Een tweede test daar kan de uitslag bevestigen.

Mensen die op Schiphol aankomen, kunnen een zelftest voor het coronavirus in handen krijgen. De GGD gaat die tests vanaf woensdag uitdelen. Sommige medewerkers staan vlak voor de bagagebanden, anderen gaan naar de gates waar vliegtuigen uit risicolanden als Spanje, Portugal en Griekenland aankomen. Ook komt er een balie in de aankomsthallen te staan.

16.45

Ook veel meer coronagevallen na bezoek aan het buitenland

De meeste mensen die het coronavirus nu oplopen raken in eigen land besmet, maar ook op reis komen steeds meer Nederlanders met het virus in aanraking. Spanje, dat onder meer populair is onder scholieren die eindexamen hebben gedaan, spant nog altijd de kroon. In dat land waren zeker 794 mensen pas geweest die afgelopen week positief testten. Dat is een stijging van 89 procent ten opzichte van een week eerder. Daarna volgt Portugal met 333 gevallen (+38 procent).

België valt ook op in de wekelijkse cijfers die het RIVM dinsdag publiceerde. Van de Nederlanders die een positief testresultaat kregen, waren er 219 in de twee weken daarvoor in het buurland geweest. Een week eerder werden slechts 36 gevallen herleid tot België. Zulke toenames zijn ook te zien voor Frankrijk (204 gevallen tegen 28 in de week daarvoor), Duitsland (172 versus 51) en Italië (104 versus 14).

In Griekenland liepen 81 Nederlanders het virus op, in Oostenrijk 63 en in Kroatië 35. Daarna volgen Hongarije met 29 gevallen, het Verenigd Koninkrijk met 21 besmettingen en Malta en Turkije met ieder 20 positief geteste reizigers.