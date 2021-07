Coronanieuws: toenemende zorgen op kantoor en bij RIVM

7.00

Ondanks de corona-ellende en gedoe over provinciale subsidies doet de cultuur er nog toe in Brabant. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse Cultuursector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 10.000 mensen in ons land.

Een grotere bekendheid, meer waardering en een sterkere binding geven cultuurinstellingen een goede uitgangspositie om de miljarden aan omzetverlies te boven te komen. Ondanks de vele festivalannuleringen en langdurige sluitingen, betaalt de alternatieve zichtbaarheid van cultuurinstellingen tijdens de coronacrisis zich duidelijk uit. Online programmering, social media campagnes en ludieke acties wakkerden het verlangen sterk aan. Vooral in Zuid-Holland steeg de merkkracht; in Brabant met 7 procent.

Het onderzoek onderstreept heel duidelijk hoe onmisbaar cultuur is in het leven van de Nederlander. Het is niet zomaar te vervangen door het kijken van een dvd-tje, zoals minister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie in mei suggereerde.