Dode man in de Maas bij Oeffelt is vermiste zwemmer uit Duitsland

De dode man die maandag bij een zoektocht in de Maas bij Oeffelt is gevonden, is de vermiste zwemmer (35) uit Duitsland. Dat maakte de politie in Limburg dinsdag bekend. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. De man uit Bottenberg bij Keulen nam vrijdagavond na het vissen nog een duik in de Maas en was sindsdien vermist.

Sinds zaterdag werd er onder meer met een helikopter, honden, sonarboten en dregapparatuur gezocht naar de vermiste zwemmer. Het lichaam werd maandag gevonden bij Milsbeek in Limburg, zo'n vijf kilometer stroomafwaarts bij Oeffelt vandaan. Volgens een woordvoerder van de politie werd er toen al rekening mee gehouden dat het om de vermiste zwemmer ging.

Volgens familieleden reed hij wel vaker met zijn gezin naar deze plek. Zijn gezin was er dit keer niet bij.

