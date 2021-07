Enorme dino's in prehistorisch oerwoud: 'Als je langsloopt bewegen ze mee'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De Brabanthallen worden gevuld met dinosaurussen

Dertig bouwers zetten zich deze week in om World of Dinos in de Brabanthallen op te bouwen. Het is de grootste dinosaurusexpositie van Europa. Aan het einde van de week moet de ruimte gevuld staan met ruim tachtig levensgrote brullende en bewegende dieren die je terug in de tijd nemen. "Het wordt net alsof je door een prehistorisch oerwoud loopt", vertelt een van de bouwers.

Ista van Galen Geschreven door

Dinsdagochtend wordt er druk gebouwd en gesjouwd in Hal 1 van de Brabanthallen. Het geluid van schroeven die in de poten worden gedraaid en rondrijdende heftrucks vullen de ruimte. Op maandag zijn alle materialen geleverd en dinsdag kan het echte werk beginnen. De bouwers hebben zin om aan de slag te gaan. "Ik vind dino's toch de meest indrukwekkende beesten. Ze in elkaar zetten is heel leuk om te doen", vertelt Milan terwijl hij een poot van een gigantische baryonyx vastmaakt.

"Het zijn grote beesten dus die moet je netjes vervoeren met grote apparaten. Dan zetten we ze in elkaar, schroeven we de poten eronder en werken we het af. En dan naait iemand anders 'huid' van de poten netjes aan elkaar", legt Milan uit. De dino die hij bouwt gaat straks ook bewegen. "Als je langsloopt, komt de kop naar je toe. Dat wordt heel indrukwekkend."

vergroot

Emma is degene die deze week de dinosaurussen netjes afwerkt en dichtnaait met naald en draad. "Om de grote dino's te vervoeren, worden ze opengescheurd. Anders passen ze niet in de vrachtwagen. Als hij weer in elkaar zit maak ik de poten en de nek weer netjes vast", legt Emma uit terwijl de poot van een gigantische dinosaurus staat dicht te naaien. "Ze zijn op ware grootte, dus één poot is bijna even groot als ik", lacht ze.

Ze doet dit al drie jaar bij verschillende tentoonstellingen. "Het is heel leuk om te doen. Vooral vanwege de leuke sfeer die hier hangt. Maar ook omdat ik de tentoonstelling dan steeds opnieuw weer zie. Maar het is ook wel een lastig klusje, want die naalden doen op een gegeven moment pijn aan je handen. Je moet door siliconenrubber heen en dat is wel zwaar."

Emma naait de poten dicht met naald en draad. vergroot

Nu is de hal nog één grote ruimte met her en der halve dinosaurussen die nog een hoofd of poot missen. In de hoek wordt een zandbak gevuld door een vrachtwagen. Daar worden botten in verstopt, zodat mensen zelf opgravingen kunnen doen. Over een paar dagen is de hal verdeeld in verschillende zones. In iedere zone kun je weer iets anders leren en doen. Zo komt er een speurtocht, een bioscoop (dinoscoop) en een zone voor kinderen.

World of Dinos is de grootste dinosaurusexpositie van Europa. In de kerstvakantie van 2019 was de expositie ook al kort in de Brabanthallen. Maar dit jaar is het volgens de organisatie allemaal nog veel groter en spectaculairder gemaakt. Zaterdag moet de bouw helemaal klaar zijn, want dan opent de expositie die duurt tot en met 28 augustus.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.