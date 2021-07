Grote zorgen over veiligheid rond EBI in Vught, zegt burgemeester

Burgemeester Van de Mortel maakt zich zorgen. vergroot

Burgemeester Roderick van de Mortel maakt zich grote zorgen over het risico van een eventuele ontsnapping bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij ziet dat de criminaliteit steeds zwaarder wordt en dat criminelen meer geld hebben om dingen te regelen. “En in de toekomst wordt de zware criminaliteit alleen nog maar zwaarder.”

In de EBI van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught zitten de zware jongens, zoals Willem Holleeder en Ridouan Taghi. Die laatste was van plan om te ontsnappen uit de gevangenis. Hij wilde daar miljoenen voor neerleggen, schreef De Telegraaf.

"Hier zitten veel mensen met een hoog risico.”

“Ik ben niet bang, maar we maken ons wel grote zorgen. Over de veiligheid in zijn algemeenheid. Het gaat niet zozeer om één persoon. Er zitten veel mensen met een hoog risico”, zegt burgemeester Van de Mortel.

Hij pleit voor een extra beveiligde rechtbank bij de gevangenis. Daardoor zijn er volgens hem minder risicovolle transporten met gedetineerden nodig. “Dat leidt nu tot ontsnappingsrisico. Het vervoer gaat ook steeds door het drukke verkeer in Vught. Langs scholen en sportclubs. Over de N65 die binnenkort, tijdelijk, een eenbaansweg wordt. Dat hoeft dan niet meer.”

In een brief heeft de burgemeester aan minister Sander Dekker van Justitie en Veiligheid gevraagd om dit te regelen. De Tweede Kamer lijkt aan zijn kant te staan. Er is een motie aangenomen met de vraag om dit serieus te onderzoeken. Mocht er groen licht komen, dan duurt het waarschijnlijk wel nog jaren voordat het zover is. “Ik heb liever dat er over bijvoorbeeld tien jaar iets staat dan dat er helemaal niks gebeurt.”

"De EBI past buitengewoon goed in dit gebied."

De burgemeester heeft het gebied rondom de gevangenis aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit gebeurde vorig jaar juli al en is nu weer met een half jaar verlengd tot 23 december. Dit houdt in dat de politie er preventief mag fouilleren.

Van de Mortel wil zeker niet af van de EBI in Vught. “Het past buitengewoon goed in dit gebied. We zijn er hartstikke blij mee en trots op. Het zorgt ook voor werkgelegenheid. We moeten wel kijken hoe we het zo veilig mogelijk kunnen maken.”

