'Kerstbal' valt tientallen kilometers uit de lucht en blijkt heel bijzonder

Ligt daar nu een kerstbal? Dat was de eerste gedachte die opkwam bij bomenkapper Frank Martens uit Helmond. Hij was bomen aan het rooien in een Belgisch privébos in Voeren net onder Zuid-Limburg. Wat doet die hier nu in het bos, vroeg hij zichzelf af. Hij riep zijn collega Giel Emmers uit Knegsel erbij. "We vinden wel vaker gekke dingen tijdens ons werk."

Van dichtbij zag Frank dat het een klein cameraatje was. "Ik dacht: iemand heeft hier een wildcamera opgehangen." De camera was kapot, maar er bleek nog wel een geheugenkaartje in te zitten. Niet wetende wat hij precies daarop zou aantreffen, besloot hij de camera met het kaartje mee naar huis te nemen om ze daar verder te bestuderen.

"Hij dacht meteen: porno."

Tot zijn grote verbazing zag hij ineens verschillende filmpjes van de aarde en de ruimte én een soort lancering. Het bleek om een bijzondere ontdekking te gaan. Het was een kleine 360-gradencamera met daarop filmpjes van de aarde vanaf tientallen kilometers hoogte. "Zoiets vind je maar één keer in je leven. Dat verwacht je toch niet?", reageert hij enthousiast. "Ik had verwacht wat wilde varkens en eekhoorns te zien, maar zeker geen aarde van bovenaf."

De volgende dag stapt hij trots op zijn collega af: "Jij mag drie keer raden wat voor beelden er op die camera staan." Frank begint te lachen. ''Ja, dan weet je het wel, he. Hij dacht meteen: porno."

"Voor ons is het niet standaardprocedure om een camera mee te sturen."

Volgens het KNMI in Nederland is de vondst uniek. Een woordvoerder van het weerinstituut vermoedt dat de camera opgelaten is met een weerballon. "Voor ons is het niet standaardprocedure om een camera mee te sturen. En voor zover wij weten ook niet bij het KMI in België."

Uit navraag bij het Belgische KMI blijkt dat de weerballon met camera in 2016 is opgelaten bij het weerinstituut in Ukkel. "Eén keer per jaar hebben wij een wedstrijd voor scholieren. De winnaars mogen dan langskomen om een stuk of vijf proefjes in de lucht te doen. Dit was er destijds één van", legt een woordvoerder van het KMI uit. Waarvoor dat precies bedoeld was, is haar onbekend.

"Ik zal er geen miljonair mee worden."

Weerballonnen worden door het KNMI en het Belgische KMI gebruikt om temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk te meten. Het KNMI laat er acht per week opstijgen. De ballonnen kunnen een hoogte van dertig kilometer bereiken. Samen met de metingen op de grond zorgen de met helium gevulde ballonnen voor het weerbeeld en uiteindelijk ook de weersverwachting. De gegevens van de ballon worden rechtstreeks doorgestuurd. Na twee uur komen de ballonnen weer naar beneden.

Frank is vooral trots dat hij de beelden heeft gevonden. Hij wil de camera en de beelden graag terugbezorgen bij het KMI in Ukkel. "Ik zal er geen miljonair mee worden, maar het is wel heel leuk om de beelden later aan mijn kleinkinderen te laten zien."

Bekijk in de video hoe de weerballon met de camera de lucht in werd gelaten en prachtige beelden maakte van de aarde. Omdat het om 360-gradencamerabeelden gaat, zijn er twee schermen tegelijk te zien.

