Broodfokker in Maarheeze mag drie jaar geen honden fokken

De honden werden in 2019 in erbarmelijke omstandigheden gevonden (foto: SQ Vision). vergroot

Een broodfokker uit Maarheeze mag drie jaar geen honden fokken of verkopen, als het aan justitie ligt. Bij de fokker werden in 2017 en 2019 veel verwaarloosde honden gevonden. Ze zaten in hokken in hun eigen uitwerpselen of liepen buiten rond in de regen.

Er werden ook een boete van vierduizend euro boete en een werkstraf van veertig uur geëist. De fokker mag van de officier van justitie maximaal twee volwassen honden houden, maar alleen als ze gecastreerd of gesteriliseerd zijn.

Het onderzoek naar de fokker begon in 2017. Tijdens een controle werden 35 honden en een aantal pups op het terrein van de verdachte gevonden. Twee jaar later bleek dat de situatie niet verbeterd was: de dieren zaten in geïmproviseerde hokken, waarvan het grootste deel vol lag met poep en plas. Er was niet genoeg drinkwater. Het water dat er wel was, was vervuild met uitwerpselen.

De honden leefden in vieze, geïmproviseerde hokken (foto: SQ Vision). vergroot

De fokker had niet de juiste papieren en zag volgens justitie niet veel kwaad in zijn manier van honden houden. “En dat geeft weinig hoop voor de toekomst. Te meer waar het fokken van puppy’s de laatste tijd alleen maar lucratiever is geworden. Er is goed geld mee te verdienen. En daar is op zich nog niets mis mee, maar wel als het ten koste van het welzijn van de dieren gaat”, vindt de officier van justitie.

‘Een en al ellende’

Tijdens de rechtszaak donderdag in Den Bosch had het de officier van justitie geen goed woord over voor de situatie waarin de honden moesten leven: “Kopers werden opgezadeld met ongezonde en bange pups, ze konden vaak meteen naar de dierenarts, met bijbehorende kosten. In plaats van dat de kopers konden genieten van hun pup, was er een en al ellende met en voor de beestjes. De ouderdieren werden onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. Vies, vuil, ze kregen nog niet de minimale zorg die een hond dient te hebben.”

“De honden werden slecht verzorgd, deels verwaarloosd, als fokvee gehouden. Hun enige functie en reden van bestaan was het produceren van pups”, zei de officier van justitie.

Voorwaardelijke straf

Justitie eiste ook een voorwaardelijke boete van vierduizend euro en een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur. Die extra straf krijgt de fokker als hij binnen de proeftijd van drie jaar nog eens de fout in gaat.

De rechtbank doet op 27 juli uitspraak.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.