Coronanieuws: 135 miljoen euro extra voor evenementensector

09.15

De overheid zou vakanties naar gebieden die in het reisadvies de kleur oranje hebben gekregen niet langer moeten toestaan, vindt een meerderheid (58 procent) van de mensen die hebben meegedaan aan een peiling van I&O in opdracht van de NOS. Momenteel zou dat betekenen dat vakantie in het grootste deel van Spanje en delen van Portugal in de ban zou moeten. De overheid raadt reizen naar die landen wel af omdat het coronavirus er om zich heen grijpt, maar verboden is het niet. Aan de peiling deden 2129 mensen mee.