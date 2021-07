Coronanieuws: TUI gaat alle vakantiereizen naar Spaanse eilanden annuleren

14.05

Na festivals in Breda en Utrecht zijn vorige week ook evenementen in Amsterdam en Venlo besmettingshaarden geweest. 118 bezoekers van het Chin Chin Festival in Amsterdam zijn later positief getest en 93 mensen die op Stereo Sunday in Venlo waren, bleken later het coronavirus bij zich te dragen. Dat staat in een overzicht dat zorgminister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.