Coronanieuws: virus slaat toe bij jongeren in West-Brabant

Het coronavirus slaat flink om zich heen onder jongeren in met name West-Brabant. Honderden bezoekers van het festival Ploegendienst in Breda zijn achteraf positief getest, meldt BN De Stem woensdagochtend. Vorige week werden 3046 mensen in het gebied van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant positief getest op corona. Dat is een stijging van bijna 2600 ten opzichte van de week daarvoor. Twee derde van het aantal besmette mensen is nog geen 30 jaar oud.