Carnavalswagens nu al ver klaar dankzij corona: ‘Niks anders te doen’

De Vlaojestààmpers hebben al hele koppen af (foto: Koen Cuelenaere). Het geraamte is al ver klaar (foto: Koen Cuelenaere). Zeven grote koppen al klaar voor spuitwerk (foto: Koen Cuelenaere). Ook deze koppen zijn al klaar (foto: Koen Cuelenaere). De club steekt z'n tong uit naar de tijd (foto: Koen Cuelenaere). Volgende Vorige vergroot 1/5 De Vlaojestààmpers hebben al hele koppen af (foto: Koen Cuelenaere).

Carnaval ging niet door, maar verschillende bouwclubs klusten als eigenwijze Galliërs gewoon verder aan hun wagen. En dus zijn sommigen nu verder dan ooit, zo vroeg in het bouwseizoen. “We zijn al op de helft”, zegt Koen Cuelenaere van bouwclub De Vlaojestààmpers in Steenbergen.

Normaal is de club uit Steenbergen rond deze tijd nèt met de constructie bezig, nu zijn ze al een stuk verder. Zeven grote koppen staan al helemaal in het papier-maché, net als vijf grote lijven. “We zijn nog nooit zo ver geweest. Ook de bewegingen in het onderstel zijn al bijna helemaal af. Deze zomer willen we al een keer opbouwen”, glundert Koen.

"Volgend jaar komen we met de mooiste mooiste wagen ooit."

Harde lockdown of niet: het verven en lassen ging door in de loods. En nog drie keer per week ook. “We bouwden met maximaal tien man. Op het hoogtepunt van de crisis stonden we door alle beperkingen nog met drie man in de loods. Volgend jaar komen we met de mooiste wagen ooit”, hoopt Koen. “We gaan knallen.”

Vorige carnaval was extreem zuur voor de bouwclub. “We zouden net ons 22-jarig jubileum vieren”, zo denkt Koen met weemoed terug. Vanaf vorig jaar zomer is de club al aan het bouwen.

Van opgeven wilde de groep afgelopen februari niets weten. Koen: ”Wij vinden het gewoon heel leuk. Lange tijd was bouwen het enige wat je nog kon doen”, lacht de fanatiekeling. Hoe meer je nu doet, hoe minder werk straks overblijft voor het laatste moment.”

"Ik weet nu al zeker dat we in november toch weer moeten gaan rennen om het op tijd klaar te krijgen.”

“Het geeft een heel lekker gevoel om zo ver te zijn.” Toch brengt die comfortabele positie ook gevaar met zich mee. “Je denkt nu heel makkelijk dat je het toch wel op tijd afkrijgt. Ik weet nu al zeker dat we in november toch weer moeten gaan rennen om het op tijd klaar te krijgen”, lacht de bouwer, die opvallend veel zelfkennis heeft.

Verschillende koppen bij Vlaojestààmpers worden al afgewerkt. (foto: Koen Cuelenaere). vergroot

Ook in de loods van de Bokkerijders in Ossendrecht zijn sinds carnaval bouwgeluiden te horen. “Dat extra jaar merk je wel”, lacht Jordy de Dooij. “Flinke stukken zijn al af. We zijn nu met werk bezig, dat we normaal pas in de winter kunnen doen.”

Ook de Bokkerijders in Ossendrecht zijn al ver (foto: Jordy de Dooij). vergroot

Zoals de naam al doet vermoeden, lopen ze bij Spuit Elluf Bouwclub (SEB) in Oud Gastel juist niet flink voor op schema. De wagen is ongeveer voor dertig procent af. Ze hadden al op de helft willen zijn. "Het animo neemt af, nu er geen druk op de ketel zit", weet Luuk Roozen. "We leggen de lat ook steeds hoger, want we hebben nu toch twee jaar", lacht hij.

"Als je niet met natte verf in de optocht rijdt, heb je verkeerd gepland."

Toch geeft die rust ook voordelen. "Onze schuimspuiter blijkt ineens ook heel goed koppen te kunnen uitsnijden. Hij heeft blijkbaar veel verborgen talenten", zegt hij met een knipoog.

De club is al wel sinds september vorig jaar bezig met de wagen. Luuks motto verraadt veel over het tempo: "Als je niet met natte verf in de optocht rijdt, heb je verkeerd gepland", grapt de bouwer. "Dan heb je niet het maximale eruit gehaald."

De afwerking bij de Vlaojestààmpers kan beginnen. (foto: Koen Cuelenaere). vergroot

De afwerking kan beginnen (foto: Koen Cuelenaere). vergroot

