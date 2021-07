Meerkamper Pieter Braun niet naar Olympische Spelen: 'Haal de finish niet'

Pieter Braun uit Terheijden heeft zich afgemeld voor de Olympische Spelen. De 28-jarige meerkamper vindt zich niet fit genoeg om naar Tokio af te reizen. “Soms lukken dingen niet zoals je zou willen."

Braun legt op Instagram uit wat er aan de hand is. "De afgelopen maanden heb ik continu geworsteld om mijn lichaam zonder pijn te laten functioneren, maar er was geen moment dat ik echt heb kunnen werken aan mijn vertrouwen. Dat komt door verschillende blessures.”

De meerkamper komt naar eigen zeggen niet in de buurt van de vorm die nodig is om te presteren op de Olympische Spelen. “De kans dat ik in staat ben om de finish van de 1500 meter te halen is minimaal en er is een groot risico dat ik een ernstige blessure oploop.”