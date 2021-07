Jonge magneetvisser neemt granaten mee naar huis en krijgt EOD op bezoek

Een jonge magneetvisser uit Reusel zal woensdagochtend flink geschrokken zijn toen de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) voor zijn deur stonden. De jongen had verschillende kleine granaten gevonden en mee naar huis genomen.

Volgens de politie had hij ze als 'trofeeën' mee naar huis genomen. "Niet handig!", schrijft de politie Best-Oirschot op Facebook. Volgens de agenten wist de jongen niet dat het om echte granaten ging. Omdat de granaten bruin waren en de vorm van een drol hadden, dacht het kind dat het ook echt om drollen ging, zo laat een woordvoerder van de politie weten.

Niet in gevaar

Volgens de politie is de veiligheid van het gezin en omwonenden niet in gevaar geweest.