Festival Ploegendienst blijkt coronabrandhaard: 'Werd amper gecontroleerd'

Ploegendienst Festival in Breda (foto: Collin Hermans/MaRicMedia). vergroot

Festival Ploegendienst dat op 3 en 4 juli in Breda werd gehouden, was een enorme coronabrandhaard. Dat blijkt uit de cijfers van de GGD West-Brabant. In totaal zijn 423 positieve gevallen terug te leiden naar het festival.

Rebecca Seunis Geschreven door

"Testen voor toegang werd niet goed nageleefd. QR-codes werden nauwelijks gecontroleerd, er werd ook geen ID-check gedaan. Mensen werden op een hoog tempo naar binnen geduwd", staat in een rapport van het RIVM. Ook hoefde het personeel niet getest te worden, want dat mag een werkgever niet verplichten.

Bezoekers

Een bezoeker vertelt aan Omroep Brabant dat zijn identiteitskaart geen enkele keer werd gecontroleerd. "Toen ik zondags bij de entree kwam, was het helemaal niet druk. Toch werd er echt heel slecht gecontroleerd. Zonder er ook maar goed naar te kijken werd mijn ticket via mijn telefoon gescand. En om mijn ID is al helemaal niet gevraagd. Mijn vrienden en ik vonden dat best gek", verklaart hij. Een andere bezoeker vertelt dat bezoekers in overvolle pendelbussen van en naar het festival werden vervoerd.

Andere bezoekers zeggen dat ze wel goed gecontroleerd zijn: "Ik ben hier zelf geweest en er werd juist heel goed gecontroleerd!" Ook andere bezoekers verklaren op sociale media dat de controles op het festival prima in orde waren. "Ik werd zelfs twee keer achter elkaar gecontroleerd", schrijft iemand. Het RIVM is woensdagmiddag niet bereikbaar voor meer informatie.

GGD

De GGD wil niet ingaan op de controle op het festival. Duidelijk is in ieder geval dat de 40 uur durende geldigheid van een negatieve test te lang was en dat meteen feesten na het Janssen-vaccin ook niet verstandig was, verklaart de GGD. Beide maatregelen zijn inmiddels verscherpt.

Op het Bredase festival waren per dag 10.000 bezoekers aanwezig. Het RIVM meldt de coronaclusters van de afgelopen twee weken in het hele land:

71 in de horeca,

13 op festivals,

12 bij studentenverenigingen.

Er wordt gesproken over een cluster als er meer dan tien bezoekers achteraf besmet blijken te zijn.

Niet alle festivals

Er waren ook festivals die niet veel besmettingen hadden. Bij 'Harmony of Hardcore: Live Again!' op 3 en 4 juli in Erp waren 11.000 bezoekers per dag, maar werden amper besmettingen gemeld, volgens cijfers van de GGD.

Volgens organisator Tijn Kapteijns heeft het Bredase festival zich juist aan alle regels gehouden. "Het is helemaal niet zeker of ze bij ons die besmettingen hebben opgelopen", zegt hij tegen Omroep Brabant.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.