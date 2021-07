Festival Ploegendienst een brandhaard? 'Wij hebben het RIVM niet gezien'

Dat Ploegendienst een coronabrandhaard bleek te zijn 'slaat helemaal nergens op'. Volgens organisator Tijn Kapteijns heeft het Bredase festival zich juist aan alle regels gehouden. "Het is helemaal niet zeker of ze bij ons die besmettingen hebben opgelopen."

In totaal zijn 423 positieve gevallen terug te leiden naar het festival, blijkt uit cijfers van de GGD West-Brabant. Het RIVM trekt harde conclusies in een rapport over clusters in de horeca en festivals.