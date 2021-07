Schimmelweer zorgt voor zieke aardappelplanten: 'Was niet nodig geweest'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Aardappels ziek door schimmel

Annewillem Maris loopt door een bruin en dor aardappelveld. Zijn planten zijn ziek. "De bladeren van deze aardappelplanten hebben een schimmel opgelopen’’, vertelt de teler uit Dinteloord terwijl hij een verdord blad laat zien. ‘’Deze schimmel is besmettelijk voor andere planten en aardappels."

Phytophthora (uitgesproken als fie-tof-tora) is de boosdoener. Deze schimmel ontstaat door het regenachtige weer van de afgelopen weken.

''Hierdoor mis ik 30.000 kilo aan aardappels.’’

Annewillem hield daarom zijn aardappels al goed in de gaten. "Het weer van de afgelopen drie weken was benauwd. Echt schimmelweer noemen we dat." Een paar dagen geleden gebeurde waar hij voor vreesde: schimmel op de bladeren. Meteen heeft hij heel zijn aardappelveld verbrand.

"De aardappels zelf zijn gelukkig nog niet aangetast", vertelt de teler. "Door het verbranden hebben we de schimmel gestopt en zijn de aardappels gestopt met groeien." Maar de aardappels kunnen nog wel worden geoogst en verkocht. "De opbrengst is gewoon dertig procent minder. Hierdoor mis ik 30.000 kilo aan aardappels."

"Geen ramp is ook een ramp."

De ziekte had de aardappelplanten van Annewillem niet een paar weken eerder moeten treffen, want dan was de oogst volledig mislukt. De financiële schade lijkt nu nog mee te vallen. Vorig jaar was er namelijk een overproductie en moesten de aardappels zelfs gratis weggegeven worden. "Geen ramp is ook een ramp", zegt de boer met een lach. "Ik verwacht niet dat de aardappels en onze frietjes duurder worden doordat een deel van de oogst mislukt is."

Er heerst vooral frustratie bij Annewillem. "Die schimmel kunnen we namelijk voorkomen met andere aardappelrassen. Want er zijn ook rassen die tegen de schimmel kunnen." Deze planten staan naast het veld met de zieke aardappelen. "Deze zijn niet aangetast en resistent voor de schimmel. Eigenlijk was de zieke oogst dus niet nodig geweest."

"Volgend jaar ga ik alleen nog maar de aardappels telen die tegen de schimmel kunnen."

Hoe komt het dan dat de aardappelteler niet alleen maar ‘goede’ rassen teelt? De schuld ligt in Duitsland. "De Duitsers willen dit ras eten, het ras dat dus ziek kan worden. Dankzij de Jumbo en Albert Heijn zijn de Nederlanders om, nu de supermarkten in Duitsland nog." Maar daar gaat Annewillem niet op wachten: "Volgend jaar ga ik alleen nog maar de aardappels telen die tegen de schimmel kunnen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.