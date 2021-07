Miljoenen voor gemeenten om inhaalslag met bouwplannen te maken

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De provincie Brabant wil dat er de komende tien jaar 12.000 huizen per jaar gebouwd worden. Daarom komt ze de komende drie jaar met een extra financiële regeling voor gemeenten: de Flexpool-regeling. Gemeenten kunnen geld krijgen om een inhaalslag te maken met plannen die al op de plank liggen, maar nog niet kunnen beginnen omdat er bijvoorbeeld nog onderzoek in de omgeving nodig is.

Maaike Cnossen Geschreven door

Mensen die een huis zoeken, hebben het tegenwoordig niet makkelijk met een overspannen woningmarkt. En dat lijkt te komende jaren alleen maar erger te worden. Daarom wil de provincie haast maken met voorgenomen bouwplannen. Gemeenten kunnen drie jaar lang geld krijgen om meer of langer mensen in te huren. Zij kunnen daarvoor zelf bij de provincie aankloppen.

“Dit moet helpen om zo snel mogelijk de schop in de grond te krijgen”, geeft gedeputeerde Erik Ronnes aan. Wat hem betreft wordt er met het geld dan ook meer gebouwd dan de 12.000 woningen waar de provincie naar streeft. “Liever 1000 of 2000 meer. We hebben voldoende locaties en capaciteit om die huizen te bouwen, maar het gaat om procedures die nog moeten worden afgerond.”

"Er is gewoon te weinig gebouwd."

Er is vanuit de regeling ook geld beschikbaar voor een team dat in de provincie kijkt waar knelpunten zijn. “Gemeenten worstelen soms met plannen. Diverse mogelijkheden als geclusterde woningbouw of flexwonen zijn dan nog onvoldoende bekend. Het team kan ze helpen als er aanvragen liggen of met dit soort nieuwe ideeën komen”, aldus Ronnes.

Het tekort is hiermee niet in één keer weg. “Het is een bijdrage aan het inlopen van de achterstand”, zegt hij. “Er is gewoon te weinig gebouwd de afgelopen decennia. De prijzen schieten door het plafond en woningen worden onbetaalbaar. De provincie wil zorgen dat de komende tien jaar meer huizen gebouwd worden.”

De Flexpool-regeling loopt de komende drie jaar. De 12.000 huizen die per jaar gebouwd worden gaat om 10 jaar. Voor de Flexpool is bijna 6 miljoen euro vrijgemaakt. Het grootste deel is rijksgeld (3,8 miljoen). De provincie betaalt 1,9 miljoen euro.

LEES OOK: Crisis op de Brabantse woningmarkt! Den Haag moet voor meer huizen zorgen

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.