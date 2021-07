Vakantiestress door 'code rood': deze tips helpen je op weg

Internationale QR-code in de CoronaCheck-app. vergroot

Duizenden Brabanders willen dolgraag weer eens op vakantie. Maar met een Europese lappendeken aan kleurcodes en coronamaatregelen, zien we soms door de bomen het bos niet meer.

In de video zie je een fictief Brabants gezin dat op vakantie wil, maar rekening moet houden met de geldende coronaregels.

Hieronder hebben we de tien belangrijkste tips voor je verzameld, zodat je met een gerust hart op vakantie kunt.

1. Check de kleurcode van het land van bestemming

Is het land groen, dan is er niets aan de hand.

Geel: er zijn veiligheidsrisico's maar als je terugkomt naar Nederland hoef je geen negatieve test te laten zien en ook niet in quarantaine.

Staat het land op oranje? Dan mag je er alleen heen voor noodzakelijke reizen. Vakanties vallen daar niet onder. En voor landen die op rood staan is het advies ze te mijden.

Welke kleurcode alle landen hebben, vind je hier.

2. Check hoe je vakantieland omgaat met 'rode' Nederlanders

Nederland heeft code rood gekregen van het ECDC, zeg maar het Europese RIVM. Sommige landen hebben extra regels voor reizigers uit rood gebied, bijvoorbeeld een quarantaine-plicht. Hoe jouw vakantieland daarmee omgaat, vind je in het reisadvies voor jouw bestemming.

3. Denk op tijd aan een inreisformulier

Landen waar je wel wil overnachten, vragen vaak om een 'Passagier Lokalisatie Formulier', ofwel een inreisformulier. Op de website van buitenlandse zaken, bij de reisadviezen per land, kun je zien welke landen om zo'n formulier vragen. Vaak is het nodig dat je zo'n formulier al een paar dagen vóór vertrek hebt ingevuld. Denk er dus op tijd aan!

4. Neem voldoende mondkapjes mee

In Nederland is de mondkapjesplicht er niet meer, maar in de meeste landen om ons heen zijn mondkapjes wél verplicht. Vaak in publieke binnenruimtes, in sommige gevallen ook buiten. En let op: heel vaak zijn mondkapjes óók voor kinderen verplicht. Onder andere bij de reiswijzer van de ANWB zijn de mondkapjes-regels per land te vinden

5. Check je CoronaCheck-app

Als je volledig gevaccineerd bent, hoef je in de meeste landen geen negatieve test meer te laten zien. De internationale QR-code in de CoronaCheck-app is dan voldoende. Maar: niet in alle gevallen worden de vaccinaties ook goed in de app geregistreerd. Check dus vóór je gaat of jouw vaccinaties goed in de app terecht zijn gekomen.

6. Print de QR-code voor de zekerheid ook uit

Staan je vaccinaties goed geregistreerd? Print de QR-code dan voor de zekerheid ook uit: je telefoon zal maar leegraken onderweg, dan kun je meteen niet meer bewijzen dat je gevaccineerd bent. Overigens wordt ook het gele boekje op de meeste plekken geaccepteerd.



7. Zoek uit waar je onderweg een coronatest kunt doen

Nog niet volledig gevaccineerd? Dan is de kans groot dat je op vakantie coronatesten zult moeten doen. Bijvoorbeeld als je op doorreis bent. Of als je op vakantie naar een museum of evenement wil. En: als je uit oranje gebied terug naar Nederland wil reizen, heb je in sommige gevallen óók een negatieve testuitslag nodig om Nederland weer in te komen.



8. Check de lokale regels

Behalve mondkapjes en negatieve testen, heeft elk land nog zo zijn eigen coronaregels. Een avondklok, beperkte openingstijden van de horeca, of een maximum aantal bezoekers op toeristische plekken. Zowel op de reiswijzer van de ANWB als bijvoorbeeld op de website Nederland wereldwijd is daar meer over te vinden. En als je Duits/Frans/Italiaans/Spaans/Engels goed genoeg is, kun je de websites van lokale overheden doornemen.



9. Download de reis-app van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en meld je reis aan

Je kunt je reis aanmelden in de Reis-app van Buitenlandse Zaken. Mocht er tijdens je vakantie dan iets veranderen aan het land waar je op reis bent, dan krijg je daar een bericht over. Als het land bijvoorbeeld oranje wordt, kun je zo snel mogelijk terugkomen naar Nederland.



10. Denk natuurlijk ook aan je paspoort, je zwembroek en je tandenborstel!

Fijne vakantie!

