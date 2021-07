Gratis tampons en maandverband op gymnasium Bernrode: 'Echt een taboe'

Yenthe en het kastje (foto: Omroep Brabant). vergroot

Vol schaamte tampons vragen aan de conciërge, het is verleden tijd op het Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther. Op de dames-wc’s zijn kastjes met gratis menstruatieproducten te vinden. “Het is echt een taboe”, vertelt medebedenker Yente Verweij (16).

Het is een klein kastje met grote impact. Het idee is over komen waaien uit Schotland. Yente en haar docent kwamen een nieuwsbericht tegen van een school die het daar had. “Veel mensen denken dat op een gymnasium alleen rijke kinderen zitten. Toch zijn er zoveel gezinnen die het niet kunnen betalen”, weet de scholier.

In totaal hangen er drie kastjes op de school, met op de voorkant plaatjes van vrolijk lachend menstruatieproducten. “Het is zo belangrijk dat je je op een school veilig en comfortabel voelt”, benadrukt ze. Toch is het kastje zeker niet alleen voor mensen die het niet kunnen betalen. “Het kan ook heel handig zijn voor meiden die het gewoon zijn vergeten.”

"Het is heel gênant en moeilijk."

Het vergeten van maandverband of tampons zorgde te vaak voor ongemakkelijke situaties. “Dan moest je allerlei klasgenoten langs om te vragen of zij nog iets hadden. Of je moest het aan een conciërge of leraar gaan vragen. Dat wil je gewoon niet. Het is heel gênant en moeilijk.”

Veel medescholieren van Yenthe vergeten maandverband en vinden dat gênant:

Wachten op privacy instellingen...

“Je hebt altijd het risico van doorlekken. Dan zou iedereen kunnen zien dat je ongesteld bent”, zo schetst Yente haar horrorscenario. “Alleen het risico op doorlekken is al doodeng. Je schaamt je kapot.”

"Gooi er dan meteen condooms bij."

Toch zijn de reacties niet alleen maar positief. “Soms lees ik op internet wat vreemde opmerkingen. Dan ook scheerschuim voor de jongens”, zo geeft medebedenker en biologiedocente Ilona Lunenburg als voorbeeld. “Gooi er dan meteen condooms bij, was een andere reactie.” Ze vindt die nare reacties onnodig. “Het is een probleem dat we kunnen oplossen en we doen er niemand pijn mee. Gelukkig is het overgrote deel van de reacties positief.”

Yente heeft een duidelijk doel voor de toekomst. “Ik hoop dat wij een voorbeeld kunnen zijn. Scholen uit het hele land of liever de hele wereld zouden dit moeten overnemen”, zo droomt ze hardop.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.