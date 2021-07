Politiehelikopter zoekt naar gevluchte verdachte bij de A16

De Landelijke Eenheid van de politie is woensdagmiddag rond tien voor vier met een helikopter op zoek gegaan naar een gevluchte verdachte langs de A16 bij Breda in de richting van Antwerpen. Daar worden controles uitgevoerd.

Daar had de persoon in kwestie alleen geen zin in, meldde de politie. Volgens een omstander waren er enkele onopvallende politie-eenheden aanwezig.

Er is gezocht in de bossen naast de snelweg. Het is onduidelijk of er al iemand is aangehouden. Ook is niet bekend of het om een automobilist ging.