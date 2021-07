Is PSV klaar voor Galatasaray? 'Over zes dagen zullen we er zeker staan'

PSV viert de goal van Madueke (foto: ANP). vergroot

PSV heeft nog iets minder dan een week aan voorbereiding voor het belangrijke Champions League-duel met Galatasaray. Woensdag sloot de Eindhovense club het eerste deel van de voorbereiding met een goed gevoel af door PAOK met 1-0 te verslaan. Is PSV klaar voor de belangrijke wedstrijd van volgende week? Duidelijk is dat er nog veel onduidelijk is.

PSV oogde tegen PAOK een stuk frisser en energieker dan afgelopen weekend in en tegen Osnabrück (0-0). Toen had PSV een zware trainingsweek achter de rug in Duitsland. Nu speelde de ploeg van Schmidt bij vlagen goed en attractief. De 23.000 fans die aanwezig waren in het Philips Stadion zagen genoeg kansen voorbij komen.

PSV-trainer Roger Schmidt gaf aan dat hij tevreden was na de 1-0 overwinning tegen PAOK. Is het dan een en al hosanna in Eindhoven? Nee, dat zeker niet.

De Griekse bezoekers speelden pas de eerste serieuze oefenwedstrijd en zijn korter in voorbereiding dan PSV. Wel kan PSV het goede gevoel dat is overgebleven na de wedstrijd van woensdag meenemen in de voorbereiding naar Galatasaray. De scherpte voorin ontbrak (wederom), maar volgens trainer Roger Schmidt was dat een logisch gevolg. “We hebben vandaag nog een training gehad, dan ben je altijd iets minder scherp en fris.”

Basis staat grotendeels vast

Gezien de startformatie van PSV in de laatste twee oefenduels, is de kans groot dat de elf die tegen PAOK begonnen, ook tegen de Turken aan de aftrap zullen verschijnen. Schmidt zelf wilde er weinig over kwijt. “Ik wil het team zo goed mogelijk voorbereiden op de belangrijke wedstrijd. Volgende week zullen de knopen pas echt doorgehakt worden.”

Schmidt laat de opstelling dus toch nog open, al lijkt er weinig te gaan veranderen. Enig punt van discussie zou nog de rechtsbackpositie kunnen zijn. Nieuweling Phillipp Mwene heeft het behoorlijk gedaan in de voorbereiding, al zou het kunnen zijn dat Schmidt uiteindelijk toch voor Jordan Teze kiest.

De jonge verdediger uit Roosendaal brak vorig seizoen door als centrale verdediger, maar gezien de komst van André Ramalho, die zeker lijkt van een basisplaats als rechter centrale verdediger, en Teze’s eigen wens om als rechtsback te spelen, richt de jeugdinternational zich dus op die positie.

Cody Gakpo?

Ook is het nog de vraag in hoeverre Cody Gakpo inzetbaar is voor het duel met Galatasaray. De Oranje-international is sinds deze week pas weer in training, maar het zou kunnen zijn dat de Eindhovenaar alsnog wordt klaargestoomd om in ieder geval in actie te kunnen komen.

Het zou kunnen zijn dat Gakpo tijdens zijn relatief korte vakantie goed fit is gebleven en in dat geval zou hij een rol kunnen spelen, al zal dit pas kort voor de wedstrijd duidelijk worden.

Korte voorbereiding

De voorbereiding op de voorronde van de Champions League was kort voor PSV. De Eindhovenaren speelden vier oefenduels, maar de beoogde basiself, op doelman Drommel na, kwam telkens 45 minuten in actie. Het is op z’n minst een opvallende voorbereiding te noemen, aangezien er dadelijk in de voorronde van de Champions League natuurlijk maximaal vijf spelers gewisseld mogen worden. Dat houdt in dat er komende woensdag - de keeper niet meegeteld - vijf spelers voor het eerst 90 minuten gaan spelen. Het is afwachten hoe de PSV-spelers daarop reageren.

De korte aanloop naar de voorrondes van de Champions League zorgt in ieder geval niet voor een ideale en vlekkeloze voorbereiding. Al heeft niet alleen PSV daarmee te maken, ook tegenstander Galatasaray moet daarmee dealen.

De Turken speelden op 10 juli de laatste oefenwedstrijd. Eigenlijk was het de bedoeling dat ze zouden spelen tegen Olympiakos, maar die wedstrijd ging niet door omdat de Griekse autoriteiten de coronatesten van de Turkse ploeg niet vertrouwden. Ze wilden dat Galatasaray zich opnieuw zou laten testen, maar daar gingen de Turken niet mee akkoord. Zo is die voorbereiding dus rommelig verlopen. Een echte test hebben ze niet gehad, dus is het moeilijk in te schatten waar de Turken staan.

Klaar of niet?

En dat is ook bij PSV nog altijd de vraag. Uiteindelijk zal dat pas tegen Galatasaray écht te zien zijn. Schmidt zelf gaf toe dat zijn ploeg nog niet helemaal klaar is voor volgende week.

“Maar we hebben ook nog zes dagen”, zegt Schmidt. “En dan zullen we er zeker staan. De wedstrijd tegen PAOK heeft veel vertrouwen gegeven. De jongens lieten goede dingen zien, genoten van de fans in het stadion en lieten verbondenheid zien. We moeten dezelfde spirit en intensiteit brengen als woensdag en dan heb ik er vertrouwen in. Al moeten de kansen wel beter afgemaakt worden.”

