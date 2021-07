Coronanieuws: bron- en contactonderzoek tijdelijk anders bij GGD BZO

17.50

"Nu lopen we met elkaar langzaamaan richting de eindstreep van deze coronamarathon. Dat is soms twee stappen vooruit en dan weer één terug. Dat kan ontmoedigend zijn, op momenten frustrerend", schrijven de drie Brabantse voorzitters van de veiligheidsregio's is een nieuw statement.

Ze verwijzen daarmee naar de nieuwe coronabeperkingen, zo vlak voor de zomer. Eigenlijk had die zomer zorgeloos moeten zijn. "Maar we moeten er met elkaar vertrouwen in blijven houden dat we de gevolgen van dit virus samen te boven komen. En dat we ook in deze fase onze rol moeten blijven vervullen."