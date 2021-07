Coronanieuws: prestigeproject ademtest corona loopt uit op fiasco

00.01



Werkgevers maakten vooral tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 gebruik van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en daarna veel minder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Veel bedrijven merkten in de eerste golf maar beperkt last te hebben van de coronacrisis en maakten daarna geen gebruik meer van de regeling. Het doel van de NOW-subsidie was om banen te behouden tijdens de coronacrisis.