Camping aan de Maas gedeeltelijk ontruimd: 'De rest ligt gelukkig hoger'

Een aantal gasten van camping Landgoed Geijsteren in Maashees in de gemeente Boxmeer zijn woensdagavond geëvacueerd. De camping ligt pal aan de Maas en door het hoge water in de rivier moesten de kampeerders hun spullen pakken.

De plekken pal aan de Maas konden echt niet blijven staan, vertelt beheerder Rian Wijnhoven. "Gisteren hebben we iedereen die aan het water stond geëvacueerd", zegt ze. "De rest van de camping ligt hoger, dus dat deel is gelukkig veilig."

Het gaat in totaal om twaalf plekken. "Dat valt nog mee," zegt Rian, "sommigen moeten de hele camping ontruimen. Wij hebben maar twaalf plaatsen aan het water en de rest ligt hoger."

Ook bij camping Op den Berg in Maashees wordt het water nauwlettend in de gaten gehouden. Nico Kolvenbach vertelt dat daar vooral gewerkt wordt om hun boten op tijd uit het water te krijgen. "Sinds gisteravond is het water denk ik zo'n 60 centimeter gestegen", vertelt hij. "Je krijgt heel veel mensen die de boot aan de steiger hebben liggen, maar nu niet bij hun trailer kunnen. Dus we moeten elkaar allemaal even helpen."

Ook de komende dagen wordt het water goed in de gaten gehouden, zegt Rian Wijnhoven van Landgoed Geijsteren. "De hoogste stand wordt zaterdag verwacht. Dus we moeten even kijken hoe het zich de komende dagen gaat ontwikkelen."

