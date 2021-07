Brandweerlieden naar Limburg om te helpen bij overstromingen

Tientallen brandweerlieden vertrekken naar Limburg om te helpen (foto: Walter van Bussel/SQ Vision) Foto: Walter van Bussel/SQ Vision Tientallen brandweerlieden vertrekken naar Limburg om te helpen (foto: Walter van Bussel/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/3 Tientallen brandweerlieden vertrekken naar Limburg om te helpen (foto: Walter van Bussel/SQ Vision)

Tientallen Brabantse brandweerlieden zijn donderdagochtend naar Limburg vertrokken om daar te helpen met de wateroverlast. Ze schieten daar hun Limburgse collega's te hulp.

Janneke Bosch Geschreven door

Rond kwart over zes donderdagochtend is er een peloton van de brandweer opgeroepen om die kant op te komen, vertelt de operationeel woordvoerder. Om acht uur is dat peloton in Sittard aangekomen. Zo'n basispeloton van de brandweer bestaat uit vier blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig en een officier van dienst. "Die officier van dienst gaat voorop om vast informatie te verzamelen, om te kijken hoe we het best kunnen helpen."

Mini-meldkamer op locatie

Naast dat basispeloton is er iets later op de ochtend nog een verzoek voor de Brabantse brandweer binnengekomen. Er gaat nu ook een zogenaamd 'peloton informatievoorziening' naar Limburg. "Er gaat een soort containerbak naartoe, waarin de brandweer kan overleggen. En ondersteunend daaraan nog een soort mini-meldkamer. Die gaan de reguliere meldkamer daarmee ontlasten", legt de woordvoerder uit.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gaan de Brabantse brandweerlieden als eerste aan de slag in Meerssen, vlakbij Maastricht. Daar wordt rond elf uur een piek verwacht in de waterstand van de Geul.

Ook militairen uit Oirschot helpen

Behalve brandweerlieden zijn er ook militairen uit Brabant naar Limburg. Militairen van een brigade uit Oirschot zijn in Valkenburg druk in de weer met de evacuatie van mensen uit woningen en een zorgcentrum. Dat zei een woordvoerder van de brigade donderdagochtend. "De nood is hier aan de man."

De militairen maken gebruik van zware viertonners, die door het hoge water in Valkenburg kunnen rijden en veel mensen tegelijk kunnen vervoeren. "We ondersteunen op die manier de andere hulpdiensten daar en helpen mensen hun huis uit en brengen ze naar het droge."

De militairen hebben in de nacht van woensdag op donderdag in Elsloo duizenden zandzakken gevuld. Die zijn vervolgens naar kwetsbare plaatsen gebracht langs met name de Geul en de Gulp. Beide riviertjes zijn veranderd in brede stromen, die op veel plaatsen voor overstromingen zorgen. Zo heeft de Geul het centrum van Valkenburg onder water gezet en bedreigt het de dorpen Meerssen en Bunde.

