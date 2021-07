Coronacijfers door het dak, maar ziekenhuizen weten niet wat te verwachten

Bart Berden weet niet wat de Brabantse ziekenhuizen te wachten staat. vergroot

Overvolle ic-afdelingen en ziekenhuizen die uitpuilen met coronapatiënten. Het is het schrikbeeld voor de Brabantse ziekenhuizen. Met enige zorg kijken ze in de ziekenhuiswereld naar de oplopende besmettingscijfers. Maar wat het betekent voor de ziekenhuizen? “We weten het niet", zegt Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorg namens de Brabantse ziekenhuizen.

“Het virus waart nu vooral rond onder jongeren. Onze grote zorg is dat zij kwetsbare ouderen besmetten die niet of nog niet volledig gevaccineerd zijn. Maar of dat veel gaat gebeuren weten we niet. Dat zal de tijd leren.

Donderdag liggen er 33 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Dat zijn er een paar meer dan woensdag, maar de ziekenhuizen spreken nog altijd van een rustig beeld. De patiënten die nu in het ziekenhuis terechtkomen zijn vaak wat ouder en de meesten zijn niet gevaccineerd.

Maar of dat zo blijft is dus ongewis: ”Als het nodig is kunnen we snel weer opschalen," zegt Berden, “maar dat willen we natuurlijk niet. We willen ons gaan concentreren op het inhalen van uitgestelde zorg.”

Het medisch personeel dat het afgelopen jaren veel extra diensten heeft gedraaid vanwege corona is nu op vakantie gestuurd. In september, als die mensen allemaal zijn uitgerust, moet de grote inhaaloperatie van uitgestelde zorg beginnen. Dat gaat volgens Berden tot ver in 2022 duren.

Een nieuwe golf van coronapatiënten zou roet in het eten kunnen gooien. “Dat moeten we voorkomen. Daarom zijn maatregelen als afstand houden, handen wassen en goed ventileren nog steeds hard nodig. Dat is best vervelend, maar het helpt wel.”

"We moeten alert zijn, maar niet overspannen reageren."

Berden kijkt met gemengde gevoelens naar de versoepelingen die aan het eind van juni werden ingevoerd. “Er was natuurlijk enorme druk om te versoepelen. Daarom zijn er twee stappen samengevoegd. Dat is te hard gegaan, dat had zo niet gemoeten. Maar dat is natuurlijk wel de wijsheid achteraf.”

Het gevolg is in ieder geval dat Oost-Brabant rood en Midden- en West-Brabant donkerrood kleuren. Vorig jaar wisten de ziekenhuizen precies wat meer besmettingen betekende. Dat zorgde twee weken later meer ziekenhuizenopnames en nog een week later voor meer patiënten op de ic.

Doordat er veel meer mensen gevaccineerd zijn zal het nu waarschijnlijk niet zo gaan, denkt Berden. “Wat we in de ziekenhuizen kunnen doen, is de zaak goed monitoren. We moeten alert zijn, maar ook weer niet overspannen reageren op de stijgende besmettingscijfers.”

