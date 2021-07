Topdrukte bij de Tentendokter: ‘Dan maar met een noodreparatie op vakantie'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Tentendokter heeft het veel te druk: ‘Dan maar met noodreparatie op vakantie'

Nog nooit had de tentenreparateur het zo druk. Nu het door corona nog steeds lastig is om met het vliegtuig naar het buitenland te gaan, komt die goeie ouwe tent weer van zolder. De Tentendokter in Tilburg krijgt nu dagelijks het aantal tenten binnen dat hij normaal in een week zou krijgen.

In de hal van het bedrijf ligt een stapeltje tenten klaar voor reparatie. Maar als directeur Bart-Jan Beerens de bedrijfshal in loopt, ziet hij hoe er een volle wagen wordt uitgeladen: “We hebben net een bus vol tenten opgehaald bij een touroperator. Het wordt weekendwerk denk ik. Het is echt extreem.”

Alles repareren vóór de vakantie lukt niet, zegt Beerens: “Maar we proberen alle klanten te helpen door een noodreparatie te doen, zodat mensen in ieder geval op vakantie kunnen. Dan nemen we na het seizoen de tent goed onderhanden.”

"We krijgen veel stoffige, droge tenten binnen die lang niet gebruikt zijn."

Oorzaak van de drukte is voor Beerens duidelijk: “De vakantie over de grens met het vliegtuig valt in het water, dus mensen gaan op zoek naar alternatieven. En dan denken ze weer aan die tent van vroeger, die komt weer van zolder af. Dus we krijgen hier stoffige, droge tenten binnen die lang niet gebruikt zijn. We moeten ze vaak zelfs laten reinigen en impregneren.”

Je zou denken: koop gewoon ’n nieuwe. Maar zo werkt het toch niet, merkt Beerens: “Vaak zijn ze er nog met de ouders mee weggeweest, er zitten tenten van twintig jaar en ouder bij. Het sterkst merk ik het bij vouwwagens. Vaak is het dak slecht na al die jaren. Dan adviseer ik mensen soms om op Marktplaats een andere te zoeken. Maar ze laten dan toch liever voor een aanzienlijk bedrag het hele dak vernieuwen, omdat ze hem in de familie willen houden. Het is nostalgie he.”

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.