Dankzij Twan kunnen olympische basketballers veilig slamdunken

Twan Roijakkers uit Liessel gaat al jaren naar de Olympische Spelen, maar een medaille heeft hij daar nog nooit gewonnen. Misschien krijgt hij wel eens een klopje op de schouder van zijn baas, sporttoestellenbouwer Janssen-Fritsen uit Helmond. Al jaren levert dat bedrijf turn- en basketbalmaterialen aan de Olympische Spelen. Twan vliegt zaterdag naar Tokyo om voor zijn basketbalnetten en torens te gaan zorgen.

Het is wel een speciale Olympische Spelen door de coronacrisis. Twan twijfelt of het wel leuk wordt. "Ik denk dat ik minder contact zal hebben met de mensen daar. Ik zal denk ik vooral tussen het hotel en de sporthal heen en weer lopen."

De turn- en basketbaltoestellen zijn al naar Tokyo gevlogen. Als Twan daar dit weekend aankomt, zal hij gaan controleren of alles nog heel is. "Dan gaan we alles installeren."

"We zijn opgelucht dat we nu naar Tokyo kunnen."

Ook tijdens de trainingen en de wedstrijden is Twan er bij. "We zijn wel met vier man om elkaar af te lossen, anders wordt het iets te veel basketbal voor mij", lacht hij. Bij de wedstrijden kan Twan meteen ingrijpen als er iets misgaat. "Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit."

Janssen-Fritsen is de afgelopen tijd druk geweest met de voorbereidingen voor deze bijzondere Olympische Spelen. "De regels veranderen voortdurend en dat zou ook nu nog kunnen gebeuren", zegt exportmanager Bram Jacobs, die zaterdag ook die kant op vliegt. "Maar we zijn opgelucht dat we nu naar Tokyo kunnen."

"Het is het grootste toernooi in de wereld. We kunnen geen risico's lopen."

Het Helmondse bedrijf levert ook materiaal voor een tak van de basketbalsport die voor het eerst gespeeld wordt op de Olympische Spelen: 3x3 basketbal. Een wedstrijd met drie spelers tegen drie, in plaats van vijf. Het Nederlandse mannenteam in deze tak van sport zal deelnemen aan de Olympische Spelen.

Twan Roijakkers moet alles goed in de gaten houden in de sportarena, want de materiaaleisen bij de Olympische Spelen zijn heel streng. "Het moet gewoon heel goed zijn. Het is het grootste toernooi in de wereld. We kunnen geen risico's lopen." En dus bestaat zijn werk vooral uit uitpakken, in elkaar zetten, controleren, controleren en nog eens controleren.

Janssen-Fritsen hoopt de komende jaren te kunnen uitbreiden in de basketbalwereld. Maar om aan bijvoorbeeld de NBA, de hoogste basketbalcompetitie in de VS, te kunnen leveren, is een ander verhaal. "Daar maakt een ander sterk merk de dienst uit en daar kunnen we moeilijk tegen opboksen", zegt Bram Jacobs.

