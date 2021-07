Oliver (18) uit Tilburg maakt ruimtevlucht met Jeff Bezos van Amazon

De 18-jarige student Oliver Daemen uit Tilburg vergezelt aanstaande dinsdag Amazon-oprichter Jeff Bezos op zijn eerste commerciële ruimtevlucht. De Brabander zal dan de jongste astronaut ooit zijn.

Dat kreeg de jonge Brabander ‘enkele dagen geleden’ te horen. Hij is als vierde en laatste passagier toegevoegd aan de vlucht, de New Shepard, van Bezos’ ruimtevaartbedrijf Blue Origin.

“Dit is een droom die uitkomt”, zegt Oliver. “Ik had hier helemaal niet meer op gerekend, totdat vorige week dat verrassende telefoontje van Blue Origin kwam. Dit is zo onvoorstelbaar gaaf! De vlucht naar en in de ruimte duurt maar tien minuten, maar ik weet nu al dat dit de meest bijzondere tien minuten van mijn leven worden.”