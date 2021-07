Herdenking Herculesramp: '15 juli 1996 is de spiegel van mijn leven'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Herdenking van de Herculesramp in 1996 op vliegbasis Eindhoven.

15 juli 1996. Iets na zes uur stort een militair vliegtuig neer op Vliegbasis Eindhoven. Aan boord zit het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht, dat gelegerd is in Vught. Ze zijn op terugreis van een concertreeks in Italië. Bij de landing van de Belgische Hercules C-130 gaat het mis. 34 inzittenden komen om het leven. Voor zeven passagiers gaat het leven verder, maar niet meer zoals het was. Donderdag was het 25 jaar geleden en was er een herdenking op de vliegbasis en in het centrum van Eindhoven.

"Na veertig dagen zweven tussen hemel en aarde belde het brandwondencentrum mijn vader. Ron is wakker geworden en wil weten wat er is gebeurd", Ron Geurts, trombonist en overlevende van de Herculesramp, vertelt bij de herdenking wat de ramp met hem heeft gedaan en nog steeds doet. "Mijn vader mocht het vertellen. Met een zachte glimlach op zijn mond en lood in zijn schoenen kwam hij mijn kamer binnen: Hoe gaat het met je? Goed, maar wie is er dood? Mijn vader: Ik kan je beter zeggen wie er nog leeft."

Herdenking van de Herculesramp vergroot

Muziekstuk

De herdenking vond tegelijkertijd plaats op twee plekken: een besloten bijeenkomst voor nabestaanden op de vliegbasis en bij het monument achter het stadhuis in het centrum van Eindhoven. Bij de herdenking werd een speciaal gecomponeerd nummer van Hans van der Heide gespeeld: ' Modena, a tribute'. De plaats in Italië waar het orkest had gespeeld.

Voor Ron Geurts is 15 juli 1996, zoals hij zelf zegt: 'de spiegel van zijn leven geworden'. "Achter die spiegel zit mijn andere leven. Ik voel er niets bij. Ik herken mezelf niet."

In zijn bijdrage vertelt de trombonist dat muziek na zijn revalidatie weer een plek in zijn leven heeft gekregen. Maar dat hij nog steeds worstelt met die ene vraag: waarom moesten zij gaan en mocht ik nog leven?

Zwarte bladzijde

Bij de bijeenkomsten sprak ook de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma. Hij noemde de vliegtuigramp "een zwarte bladzijde". "Wij hier in Eindhoven slaan die bladzijde niet om. Nu niet, nooit niet."

Jorritsma vervolgde: "Wij realiseren ons dat de ramp wel eens de vergeten ramp genoemd wordt. Maar neemt u van mij aan dat wij deze ramp, de slachtoffers, inzittenden, hulpverleners die aanwezig waren en nabestaanden, nooit zullen vergeten."

In de aanloop naar de herdenking sprak Omroep Brabant met twee overlevenden van de ramp. Bovenaan dit artikel vind je ook een samenvatting van de herdenking.



LEES OOK:

Nathalie overleefde de Herculesramp, maar verloor haar broer

Nicole 25 jaar na Herculesramp: 'Mijn ouders hoorden dat ik dood was'

Het Hercules-vliegtuig vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.