Coronanieuws: aantal coronapatiënten in ziekenhuis met zeven afgenomen

11.04

Meerdere ziekenhuizen scherpen hun coronamaatregelen weer aan vanwege de grote toename van het aantal besmettingen. Ze beperken bezoek voor patiënten, stellen mondkapjes weer verplicht en vragen patiënten als het kan zonder begeleiding te komen. In het Radboudumc in Nijmegen zijn vanaf maandag geen begeleiders meer welkom en mogen patiënten nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Onder meer het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond nemen soortgelijke maatregelen.