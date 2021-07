Coronanieuws: 'Helft coronapatiënten verlaat ziekenhuis met complicaties'

06.08

Bijna de helft van alle coronapatiënten verlaat het ziekenhuis met een of meer complicaties. Ook jonge, voorheen gezonde patiënten die niet op de intensive care hebben gelegen, kunnen na ontslag nog kampen met onder meer nierproblemen, hartklachten en ademhalingsmoeilijkheden. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek onder ruim 70.000 Britse coronapatiënten in meer dan driehonderd ziekenhuizen, dat vrijdagmorgen is gepubliceerd in vakblad The Lancet.