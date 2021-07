Coronanieuws: 'Jongeren die dansten met Janssen kunnen schade claimen'

13.25

De NS zet sinds vorige week maandag alle nachttreinen weer in en daardoor zijn 's nachts tienduizenden extra reizigers op de been. Vooral zaterdag- en zondagnacht was het een stuk drukker, blijkt uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink.

In de nacht van vrijdag op zaterdag checkten Nederlanders 34.000 keer met hun ov-chipkaart in bij een trein, bus, metro of tram tussen 00.00 en 05.00 uur. Dat is een ruime verviervoudiging vergeleken met een week eerder. In de nacht van zaterdag op zondag kwam het tot 29.000 check-ins en dat is drie keer meer dan een week eerder. Zondagnacht en doordeweeks is ook een toename te zien, al gaat het om kleinere aantallen.