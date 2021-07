Lex Immers stopt met voetballen en levert contract in bij NAC

Lex Immers heeft zijn contract bij NAC Breda ingeleverd en stopt met voetballen. De 35-jarige middenvelder uit Den Haag vindt het na veertien seizoenen mooi geweest. Immers speelde twee periodes voor ADO Den Haag en droeg ook het shirt van Feyenoord, Cardiff City, Club Brugge en sinds vorig jaar van NAC.

"Het laatste half jaar bij NAC had ik al twijfel of ik dat laatste jaar, waarvoor ik had getekend, er nog aan zou plakken of zou stoppen", zegt Immers in De Telegraaf. "Dan speelt mee of je gaat promoveren. Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie, dat is nogal een verschil hè? Toen we het in de finale van de play-offs niet haalden, dacht ik al dat het een mooi moment was om te zeggen dat het genoeg is geweest. Ik had ook vaker kleine blessures, die ik vroeger nooit had."