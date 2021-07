Foto van geëvacueerd echtpaar maakt diepe indruk: 'Hier werd ik stil van'

In allerijl moesten inwoners van Zuid-Limburg donderdag worden geëvacueerd toen het water razendsnel tot aan hun huizen steeg. Onder hen een ouder echtpaar uit Valkenburg. Op een tractor, beschermd door de gespierde armen van twee politieagenten uit Uden, rijden ze door de ondergelopen straten van hun dorp, op zoek naar het droge. Marcel van Dorst uit Oosterhout en Dave Hendriks uit Geldrop maakten iconische foto's, die nu nu al worden getipt als nieuwsfoto van het jaar.

"Soms zag je in eerste instantie niet dat er iemand in zo'n truck zat", zegt hij. "Maar dan ging de laadklep omlaag en daar zaten ze dan, dertig, veertig mensen, emotioneel en troost zoekend bij elkaar. En soms waren ze juist opgelucht dat ze op tijd weg hadden kunnen komen."

Daar zag hij hoe de rivier de Geul, normaal een vredig kabbelend stroompje, was veranderd in een kolkende, metersbrede massa. Valkenburg, maar ook omliggende dorpjes als Houthem en Rothem werden bedreigd door hoogwater als gevolg van de hevige regenval. "Ik werd er stil van", aldus Dave. "Het was zo extreem. De kracht van dat water, waar niets of niemand tegen bestand is."