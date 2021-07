Nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw vanaf eind augustus te zien

Boer zoekt Vrouw is aan het einde van de zomer weer te zien op televisie. Op zondag 29 augustus wordt de eerste aflevering uitgezonden op 20.30 uur op NPO 1.

Geen aangepaste coronaversie

In april, in een speciale uitzending over alle Boer zoekt Vrouw-baby's, beloofde presentatrice Yvon Jaspers al dat er in het najaar opnames van een nieuwe reeks plaats zouden vinden.