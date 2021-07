Ernstig gewonde bij aanrijding tussen auto en scooter in Breda

Bij een aanrijding tussen een auto en een scooter in Breda is vrijdagmiddag iemand ernstig gewond geraakt. Een traumahelikopter landde om hulp te verlenen.

Het ongeluk gebeurde op de Liniestraat in Breda. De auto en de scooter raakten elkaar op de kruising met de Stationsweg. De scooterrijder raakte daarbij ernstig gewond.

Er is een traumahelikopter in de buurt geland. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij.