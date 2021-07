Zwemmen in de Oostplas te gevaarlijk vanwege 'onstabiele waterbodem'

De Oostplas (foto: Gemeente Goirle/Facebook). vergroot

In de Oostplas in Goirle mag niet meer worden gezwommen. Dat heeft de provincie beslist. Uit onderzoek blijkt dat het niet veilig is voor zwemmers vanwege een ‘onstabiele waterbodem’ in de zwemplas.

Volgens de provincie is er sprake van een zuigende werking, zijn er diepteverschillen in de plas en is er gevaar voor wegzakking.

Waterkwaliteit

Het zwemverbod komt na een periodieke controle van de provincie op veiligheid en waterkwaliteit in de zwemplas. Die was dermate slecht dat de provincie een zwemverbod heeft afgekondigd voor de Oostplas. Het risico ziek te worden of een ongeluk te krijgen is te groot, aldus de provincie.

De plekken waarop wel veilig gezwommen kan worden zijn te vinden op zwemplassen.nl.

