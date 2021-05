Zwemverbod voor de populaire Piushaven in Tilburg

Archieffoto: Gijs Franken vergroot

Het is vanaf nu verboden om te zwemmen in de Piushaven in Tilburg. De provincie heeft een zwemverbod ingesteld, zo is maandag bekendgemaakt. "De onveilige onderwaterbodem, onveilige waterkant én de schepen die er varen zorgen voor een grotere kans op ongevallen en verdrinkingen."

Deze locatie was onderzocht als zwemlocatie omdat er door een groot aantal mensen werd gezwommen, maar dat blijkt daar dus gevaarlijk. De gemeente zal ook waarschuwingsborden plaatsen. "Daarnaast voeren handhavers regelmatig controles uit", waarschuwt de provincie.

In de omgeving van Tilburg zijn er vier plekken waar wel mag worden gezwommen:

Oostplas in Goirle,

Rauwbraken in Berkel-Enschot,

Blauwe Meer in Loon op Zand/Kaatsheuvel

Staalbergven Oisterwijk.

De timing van het verbod is ongetwijfeld niet toevallig. Vanaf het eind van de week lijkt het weer volgens deskundigen van Weerplaza om te slaan. In het weekend wordt het zomers met misschien wel 25 graden.

